Немецкие евродепутаты выдвинули ультиматум Лукашенко 5 9.08.2020, 13:17

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Копия письма направлена также послам Беларуси в Бельгии и в Германии.

Немецкие депутаты от фракции «Зеленых» написали письмо Лукашенко, в котором потребовали немедленно освободить несправедливо задержанных граждан. Копия письма направлена также послам Беларуси в Бельгии и в Германии (перевод - Charter97.org).

Письмо подписали Сергей Лагодинский, Виола фон Крамон-Таубадель, Райнхард Бутикофер, Ханна Нейман.

«Мы призываем вас немедленно освободить господина Шклярова, как и всех других несправедливо задержанных и преследуемых граждан, восстановить право голоса и право на информацию, собрания и свободу слова для всех ваших граждан уважать свободу политических возможностей оппозиционных кандидатов, все еще участвующих в выборах, в максимально возможной степени и не препятствовать этому вообще. Это, конечно, также включает право всех кандидатов проводить свои предвыборные мероприятия свободно и публично!

Это минимальные требования для любых надежд на постепенное поддержание, не говоря уже об улучшении, отношений вашей страны с Европейским Союзом и мировым сообществом. Все остальное может означать только усиление изоляции, санкций и ухудшение двусторонних отношений», - написали Евродепутаты.