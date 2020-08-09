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У посольства Беларуси в Киеве возникла очередь на голосование

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  • 9.08.2020, 13:24
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У посольства Беларуси в Киеве возникла очередь на голосование
Фото: tut.by

Очередь образовалась еще до открытия участка.

У посольства Беларуси в Киеве с утра образовалась очередь из желающих проголосовать на выборах президента. Открытия участка ожидали около 30 человек.

Об этом сообщает tut.by. Отмечается, что для проживающих за рубежом белорусов открыты 44 избирательных участка. Официально за пределами Беларуси зафиксировано 5319 избирателей. На базе посольств и консульств создано 44 избирательные комиссии.


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