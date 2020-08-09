Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусам 5 9.08.2020, 13:39

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Светлана Тихановская

Фото: ТАСС

Нас большинство и нас уже не остановить.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусам. Сайт публикует обращение с сокращениями:

— Спасибо за вашу поддержку и доверие, беларусы. В каждом городе Беларуси, маленьком или большом, тысячи людей выходят и говорят «Нам нужны перемены!», «Нам нужен новый президент!». Столько сторонников перемен на улицах наших городов еще никогда не было. В этом году мы убедились, что для нас, для беларусов, нет ничего невозможного.

Вы все — надежда нашей страны и ее будущее. Давайте сделаем так, чтобы мы проснулись в новой стране.

Я прошу всех сторонников перемен 9 августа прийти на участок и проголосовать за меня, Светлану Тихановскую.

Сегодня, 9 августа, в 20:00 каждый имеет право прийти к избирательному участку и ознакомиться с протоколом о результатах голосования.

Ждите, пока комиссия посчитает голоса и вывесит протокол с результатами.

Когда вы увидите, что мы победили — празднуйте нашу победу.

Если вы заметили нарушения — действуйте по закону.

Я обещаю сделать все, что зависит от меня, чтобы защитить ваши голоса.

Я знаю, что люди в погонах тоже ждут перемен. Я уверена, что вы не будете выполнять преступные приказы. Знаю, что многие устали слушать хамство и угрозы от начальства. Я обещаю поддержку каждому милиционеру, каждому офицеру. Всем, кто откажется выполнять преступный приказ или пострадает от этого.

Я обращаюсь к членам участковых комиссий. Среди вас много учителей и преподавателей.

Я сама учитель и понимаю — перед каким выбором вы стоите. Знайте, что я, мы не оставим вас в беде. Прошу вас, действуйте по совести. Проведите честный подсчет голосов! Если на вас давят, требуют нарушать закон — звоните в наш штаб. Мы вам поможем! Если вас уволили, звоните в наш штаб, мы вам поможем!

Вы видите, как мы едины. И в Беларуси и за границей наши соотечественники помогают каждому человеку, который пострадал от беззакония.

Мы уверены в нашей с вами победе. Нас большинство и нас уже не остановить. Давайте вместе отстоим наше право выбора — мирно, с достоинством и по закону.