В Варшаве 2500 человек стали в очередь к посольству Беларуси 1 9.08.2020, 14:29

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Некоторые даже собираются ехать голосовать в другие города.

В воскресенье утром белорусы в Польше выстроились в две длинные очереди начиная от посольства Беларуси. Об этом сообщает корреспондент Charter97.org, который был на участке.

Как говорят волонтеры, за первые четыре часа смогли проголосовать около 60 человек. Прямо напротив посольства белорусы организовали альтернативное голосование «Сумленные выборы 2020» для всех тех, кто не сможет сегодня попасть внутрь посольства.

Также появилась информация, что из-за такого отношения на участке №99 белорусы из Варшавы начали выезжать в другие города, где открыты участки (Белосток и Бяла-Подляска) и даже готовы организовать автобус.