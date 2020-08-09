Колоссальная мобилизация избирателей в Минске и районе: огромные очереди на участках

Колоссальная мобилизация избирателей в Минске и районе: огромные очереди на участках2
- 9.08.2020, 15:12
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Фоторепортаж.
На всех участках Минска и Минского района наблюдается очень высокая активность избирателей. На участках стоят огромные очереди по несколько сотен человек, многие очереди заканчиваются на улице.
Ермошина «нарисовала» 41,7% явки на досрочном голосовании при пустых участках.
Посмотрите, какие огромные очереди сейчас выстраиваются к избирательным участкам в Беларуси.
Это - лучшее свидетельство того, что на выборах уже допущены масштабные фальсификации.
Не позволим украсть наши голоса, защитим наш выбор!