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Колоссальная мобилизация избирателей в Минске и районе: огромные очереди на участках

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  • 9.08.2020, 15:12
  • 6,402
Колоссальная мобилизация избирателей в Минске и районе: огромные очереди на участках
Фото: «Наша Ніва»

Фоторепортаж.

На всех участках Минска и Минского района наблюдается очень высокая активность избирателей. На участках стоят огромные очереди по несколько сотен человек, многие очереди заканчиваются на улице.

Ермошина «нарисовала» 41,7% явки на досрочном голосовании при пустых участках.

Посмотрите, какие огромные очереди сейчас выстраиваются к избирательным участкам в Беларуси.

Это - лучшее свидетельство того, что на выборах уже допущены масштабные фальсификации.

Не позволим украсть наши голоса, защитим наш выбор!

Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»

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