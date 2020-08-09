Светлана Тихановская проголосовала на выборах президента: поддержать ее пришли сотни человек 4 9.08.2020, 15:16

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Светлана Тихановская

Фото: Getty Images

Кандидата в президенты встречали аплодисментами.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская проголосовала на выборах президента Беларуси. Возле школы в микрорайоне Восток, где голосовала Тихановская, собрались люди, встретившие ее аплодисментами, сообщает tut.by.

Около двухсот человек встретили ее криками «Света» и «Молодец!».

После голосования Тихановская попыталась выйти на ступеньки школы, но толпа журналистов устроила коллапс на выходе. На улице кандидата люди встретили аплодисментами и криками «Света». Поддержать соратницу приехала и Мария Колесникова.