закрыть
9 августа 2020, воскресенье, 18:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Светлана Тихановская проголосовала на выборах президента: поддержать ее пришли сотни человек

4
  • 9.08.2020, 15:16
  • 8,168
Светлана Тихановская проголосовала на выборах президента: поддержать ее пришли сотни человек
Светлана Тихановская
Фото: Getty Images

Кандидата в президенты встречали аплодисментами.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская проголосовала на выборах президента Беларуси. Возле школы в микрорайоне Восток, где голосовала Тихановская, собрались люди, встретившие ее аплодисментами, сообщает tut.by.

Около двухсот человек встретили ее криками «Света» и «Молодец!».

После голосования Тихановская попыталась выйти на ступеньки школы, но толпа журналистов устроила коллапс на выходе. На улице кандидата люди встретили аплодисментами и криками «Света». Поддержать соратницу приехала и Мария Колесникова.


популярное за неделю

Мнение

Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусам
Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусам
Лукашенко — ноль, а нас 97%
Лукашенко — ноль, а нас 97% Наталья Радина
Последний день негодяя
Последний день негодяя Алексей Мельников
Лимит времени у лукашистов исчерпан
Лимит времени у лукашистов исчерпан Вадим Кабанчук