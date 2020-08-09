Данные независимых экзитполов: Тихановская — 71,1% Лукашенко — 15,7%3
- 9.08.2020, 20:29
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Французская радиостанция — о данных независимых экзитполов в Беларуси.
Публикация о данных опроса на выходе с участков во время предварительного голосования появилась 7 августа в аккаунте «Белорусский партизан». Согласно этой публикации, Александр Лукашенко набирает 16,1 % голосов, альтернативный кандидат Светлана Тихановская — 64,9 %.
Опрос был проведен 6 августа и включал ответы 15450 человек на выходе из избирательных участков, указывается в публикации, пишет Radio France internationale.
В день голосования другой аккаунт в Telegram, «Современная Беларусь», привел схожие данные, помеченные 9 августа на основе опроса 58500 человек.
В настоящий момент данные независимого экзитпола выглядят так:
Глава ЦИК Ермошина сообщила, что в Минске голосование продолжится из-за очередей на участках.
Как видно, предварительные экзитполы и данные в день голосования примерно одинаковые.