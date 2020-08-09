Данные независимых экзитполов: Тихановская — 71,1% Лукашенко — 15,7% 3 9.08.2020, 20:29

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Светлана Тихановская

Фото: ТАСС

Французская радиостанция — о данных независимых экзитполов в Беларуси.

Публикация о данных опроса на выходе с участков во время предварительного голосования появилась 7 августа в аккаунте «Белорусский партизан». Согласно этой публикации, Александр Лукашенко набирает 16,1 % голосов, альтернативный кандидат Светлана Тихановская — 64,9 %.

Опрос был проведен 6 августа и включал ответы 15450 человек на выходе из избирательных участков, указывается в публикации, пишет Radio France internationale.

В день голосования другой аккаунт в Telegram, «Современная Беларусь», привел схожие данные, помеченные 9 августа на основе опроса 58500 человек.

В настоящий момент данные независимого экзитпола выглядят так:

Глава ЦИК Ермошина сообщила, что в Минске голосование продолжится из-за очередей на участках.

Как видно, предварительные экзитполы и данные в день голосования примерно одинаковые.