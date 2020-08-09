Минчане массово двигаются в центр города 2 9.08.2020, 21:45

7,960

Фото: «Радыё Свабода»

Люди крайне возмущены враньем властей.

Многие белорусы вечером 9 августа собирались возле избирательных участков, чтобы дождаться официального провозглашения итогов выборов. Но после оглашения результатов данных официального экзитпола люди, возмущенные чудовищным враньем, массово стали направляться в центр города.

Об этом сайту Charter97.org сообщили по телефону читатели из Минска.

Как известно, ранее ведущие телеграм-каналы призвали белорусов собираться на центральных улицах своих городов, а минчан в районе проспекта Независимости.