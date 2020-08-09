Минчане массово двигаются в центр города

Минчане массово двигаются в центр города2
- 9.08.2020, 21:45
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Люди крайне возмущены враньем властей.
Многие белорусы вечером 9 августа собирались возле избирательных участков, чтобы дождаться официального провозглашения итогов выборов. Но после оглашения результатов данных официального экзитпола люди, возмущенные чудовищным враньем, массово стали направляться в центр города.
Об этом сайту Charter97.org сообщили по телефону читатели из Минска.
Как известно, ранее ведущие телеграм-каналы призвали белорусов собираться на центральных улицах своих городов, а минчан в районе проспекта Независимости.