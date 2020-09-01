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Павлу Северинцу предъявили обвинение и оставили под стражей еще на два месяца

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  • 1.09.2020, 8:21
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Павлу Северинцу предъявили обвинение и оставили под стражей еще на два месяца
Павел Северинец
Фото: charter97.org

Белорусы каждый день выходят на улицы, требуя освободить национальных лидеров.

Одному из политических лидеров Беларуси Павлу Северинцу предъявили «обвинение» по статье об «участии в массовых беспорядках». Об этом на своей странице в Facebook сообщила его жена Ольга.

Как написала Ольга, Павлу предъявили обвинение по ч.2 ст. 293 — участие в массовых беспорядках. Срок содержания под стражей продлен ему на 2 месяца.

— Паша перадаваў усім нам: «Захапляюся мужнасцю, мудрасцю і вытрымкай беларускага народа. Дзякую Богу за тое, што Царква выйшла за праўду і справядлівасць. Веру, што Беларусь будзе вольнай», — пишет Ольга.

О том что против политика возбудили уголовное дело, стало известно 20 августа.

Павел Северинец находится в ИВС с 7 июня. Его задержали после пикета, который проходил на Комаровке. Оппозиционный политик отбывал административные сутки ареста за участие в акциях протеста. В общей сложности Павел Северинец получил 90 суток административного ареста. Предполагалось, что 21 августа он выйдет на свободу.

Белорусы каждый день выходят на акции протеста и солидарности, требу освободить настоящих лидеров: Павла Северинца, Виктора Бабарико, Николая Статкевиа, Сергея Тихановского.

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