Всебелорусская забастовка: какие компании остановили работу с 1 сентября
- 1.09.2020, 9:44
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Средний и мелкий бизнес поддержал промышленных гигантов.
«Один день недополученной прибыли — это не страшно. Страшно жить в стране, где нет закона, <…> а у людей отняли право выбора. Страшно жить в стране, где учителей грозят выгнать из школы, если они не разделяют «государственную идеологию», — поясняют в минском спортивном зале DVOR, почему 1 сентября уходят на санитарный день, пишет tut.by. Нерабочим вторник также будет в языковой школе LinguaLand в Минске. «Для нас неприемлемы угрозы увольнением учителям, блокировка сайтов, правдиво освещающих события в стране, и разгон мирных собраний», — рассказывают в школе. Самые разные компании — от небольших кофеен и магазинов до салонов красоты и СТО — заявили о намерении не выйти на работу 1 сентября в знак солидарности, их не устраивает нынешняя ситуация в стране. Большинство этих компаний, судя по поступившей нам информации, находится в Минске, но есть и в регионах.
Среди компаний, которые объявили для себя 1 сентября нерабочим днем, значатся магазины, интернет-магазины, бары, кафе, салоны красоты, салоны печати, СТО, языковая школа, сервис по каршерингу, архитектурное бюро, спортивный клуб, веломагазин, салон напольных покрытий. Это книгарня «ГАЛІЯФЫ», автомойка GT, мастерская по ремонту телефонов iLabs, книжный магазин «Либрерия» в Новой Боровой, скалодром Plato, салоны красоты Beauty studio DETALI, FENIX. «01.09 мы не работаем в знак солидарности с бастующими на предприятиях», — написали в соцсетях салона красоты FENIX. Перечислить все компании, которые объявили о невыходе 1 сентября в знак солидарности, не представляется возможным из-за их количества. Ниже — лишь часть их них.
«Неприемлемы угрозы увольнением учителям, блокировка сайтов, разгон мирных собраний»
О нерабочем дне 1 сентября объявила языковая школа LinguaLand. Во вторник преподаватели не будут проводить занятия, а офис — принимать звонки и обрабатывать заявки.
— Мы берем информационную паузу, чтобы голос белорусского народа был услышан. Мы не закрываем глаза на происходящие.
В языковой школе отмечают, что солидарны в том числе с работниками заводов.
— Мы искренне хотели бы встретить 1 сентября — День знаний — с вами. Но единственное знание, которое у нас есть сейчас, — осознание единства с вами. Как и вы, мы верим в необходимость перемен и честных поступков. Для нас также неприемлемы угрозы увольнением в сторону учителей, блокировка сайтов, правдиво освещающих события в стране, и разгон мирных собраний, — поясняют в языковой школе.
«Не только составы продуктов должны быть честными»
«Мы считаем, что не только составы продуктов должны быть честными», — сообщает на своей странице в Instagram интернет-магазин «Экобар». Интернет-магазин не будет работать из-за технических работ, которые нужно провести из-за многократных сбоев в работе интернета в августе. При этом магазин «Экобар» в Грушевке во вторник будет закрыт на сандень.
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📣1 сентября мы не работаем! ⠀ В связи с многократными сбоями в работе интернета, произошедшими в этом месяце, на сайте интернет-магазина будут произведены технические работы. ⠀ В ECOBAR-Грушевка - санитарный день. Приносим извинения за возможные неудобства и надеемся на ваше понимание🙂 Ждем вас как прежде онлайн и офлайн 2 сентября❤️
«Наша хата не с краю»
Не будут работать 1 сентября также некоторые заведения общественного питания, в том числе рестораны, кафе, кофейни. Некоторые пишут, что уйдут в сандень, а другие прямо говорят про акцию солидарности.
Санитарный день во вторник будет в веганской столовой «Новая столовая», винном баре SVOBODY. 4, BackDoor. Посетителей приглашают прийти в среду. Кофейни «O PETIT MINSK», ТООК, «32.08 вечное лето», «Зерно» также 1 сентября закрыты.
Кафе белорусской кухни «Шпаркiя вiлкi» написали у себя на странице в Instagram сообщение для клиентов, что не будут работать в первый день сентября и их «хата не с краю».
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❕❗❕ВАЖНОЕ сообщение для наших постоянников и новых клиентов. ⠀ 1 сентября — ❗️ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ❗ с бастующими трудящимися. Мы, хоть и являемся небольшим предприятием, в нынешней ситуации в нашей стране не можем остаться в стороне. Наша хата не с краю⚪🔴⚪. ⠀ Потому завтра 📅 01.09.2020 доставка еды "Шпаркiя вiлкi" не работает. ⠀ ⠀ Благодарим за понимание и "ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ"! 🙏
«Мы не хотим жить в страхе и беззаконии»
Закроется на 1 сентября спортивный зал в Минске DVOR. «Один день недополученной прибыли — это нестрашно. Страшно жить в стране, где нет закона, <…> а у людей отняли право выбора. Страшно жить в стране, где учителей грозят выгнать из школы, если они не разделяют «государственную идеологию». Страшно жить в стране, где «только преданный государству бизнес может получить равные условия с госкомпаниями» <…> мы не хотим жить в страхе и беззаконии <…> мы один народ!» — написали на странице в Instagram спортивного зала.
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1 сентября в Беларуси День Солидарности. ⠀ DVOR закроет свои двери на один санитарный день, чтобы привести зал в порядок, набраться сил и встретить всех вас уже 2 сентября. В новом сезоне, с обновленным расписанием и миллионом классных идей, как сделать нашу жизнь интереснее, спортивнее и здоровее. ⠀ Один день недополученной прибыли — это не страшно. Страшно жить в стране, где нет закона, садисты работают в милиции, а у людей отняли право выбора. Страшно жить в стране, где учителей грозят выгнать из школы, если они не разделяют «государственную идеологию». Страшно жить в стране, где «только преданный государству бизнес может получить равные условия с госкомпаниями». Давайте покажем, что мы не хотим жить в страхе и беззаконии. Давайте покажем, что мы один народ! ⠀ #солидарность
Некоторые магазины дизайнерской одежды также не будут работать во вторник. Среди них, к примеру, белорусский бренд LSTR Adziennie. «Сябры, мы далучаемся да акцыi салiдарнасцi i зачыняем краму», — написали на странице бренда в Instagram.
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МЫ РАЗАМ!⠀ ⠀ Друзья, завтра, 1 сентября, мы присоединимся ко Дню солидарности в Беларуси, чтобы поддержать бастующие заводы и предприятия нашей страны. ⠀ ⠀ В этот день Магазин ZNWR по адресу Немига 3 работать не будет! ⠀ ⠀ Таким образом мы хотим поддержать бастующих рабочих государственных предприятий, которые проявили свою гражданскую позицию.⠀ ⠀ Сказать им огромное спасибо за смелость и бесстрашие. Вы неверагодныя!⠀ ⠀ МЫ РАЗАМ!
О планах не выходить заявили некоторые минские печатные центры.
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1 сентября у нас не рабочий день! Надеемся на понимание. Со 2 сентября работаем в обычном режиме: Пн-Пт: 9:00 – 18:00 СБ-ВС: ВЫХОДНОЙ Пишите нам: ✉7574629@mail.ru 🏣г. Минск, ул. З. Бядули, 9, здание МГАСК, 2й корпус, отдельный вход (белая дверь). 📲тел. +375 (29) 603 13 95 (вайбер, телеграм), 📲+375 (29) 757 46 29, ☎+375 (17) 399 61 83 Microcosm.by #microcosm #design #polygraphy #minsk #printminsk #офсет #типография #печатьминск #плакаты #широкоформатнаяпечать #дизайнплакатов #печатьплакатовминск
«Мы не можем продавать радость, когда в стране столько скорби», — пояснили невыход 1 сентября в ремесленной мастерской.
Некоторые магазины, интернет-магазины, сервисы о нерабочем дне 1 сентября сообщили без дополнительных пояснений.
Выходной 1 сентября также устроили некоторые секонд-хенды.
Компания tyreG.by, которая занимается продажей шин и оказывает услуги по шиномонтажу, просит клиентов прийти 2 сентября, а за возможные причиненные неудобства готова предоставить дополнительную скидку.
В Гродно не будет 1 сентября работать центр гармоничного развития ребенка «Бусинка».
Сегодня, 1 сентября, начинается самая крупная и массовая забастовка в истории Беларуси.
Из промышленных гигантов к забастовке сегодня присоединился БелАЗ. Кроме того, в разных формах продолжают начатую раньше забастовку «Беларуськалий», МТЗ, «Гродно Азот» и другие крупные предприятия. На десятках ключевых индустриальных предприятий уже несколько недель проходит «итальянская забастовка».
С планом действий на 1 сентября можно ознакомится тут.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Всебелорусской забастовки и протестных событий в нашей стране.