Всебелорусская забастовка: какие компании остановили работу с 1 сентября 1.09.2020, 9:44

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Средний и мелкий бизнес поддержал промышленных гигантов.

«Один день недополученной прибыли — это не страшно. Страшно жить в стране, где нет закона, <…> а у людей отняли право выбора. Страшно жить в стране, где учителей грозят выгнать из школы, если они не разделяют «государственную идеологию», — поясняют в минском спортивном зале DVOR, почему 1 сентября уходят на санитарный день, пишет tut.by. Нерабочим вторник также будет в языковой школе LinguaLand в Минске. «Для нас неприемлемы угрозы увольнением учителям, блокировка сайтов, правдиво освещающих события в стране, и разгон мирных собраний», — рассказывают в школе. Самые разные компании — от небольших кофеен и магазинов до салонов красоты и СТО — заявили о намерении не выйти на работу 1 сентября в знак солидарности, их не устраивает нынешняя ситуация в стране. Большинство этих компаний, судя по поступившей нам информации, находится в Минске, но есть и в регионах.

Среди компаний, которые объявили для себя 1 сентября нерабочим днем, значатся магазины, интернет-магазины, бары, кафе, салоны красоты, салоны печати, СТО, языковая школа, сервис по каршерингу, архитектурное бюро, спортивный клуб, веломагазин, салон напольных покрытий. Это книгарня «ГАЛІЯФЫ», автомойка GT, мастерская по ремонту телефонов iLabs, книжный магазин «Либрерия» в Новой Боровой, скалодром Plato, салоны красоты Beauty studio DETALI, FENIX. «01.09 мы не работаем в знак солидарности с бастующими на предприятиях», — написали в соцсетях салона красоты FENIX. Перечислить все компании, которые объявили о невыходе 1 сентября в знак солидарности, не представляется возможным из-за их количества. Ниже — лишь часть их них.

«Неприемлемы угрозы увольнением учителям, блокировка сайтов, разгон мирных собраний»

О нерабочем дне 1 сентября объявила языковая школа LinguaLand. Во вторник преподаватели не будут проводить занятия, а офис — принимать звонки и обрабатывать заявки.

— Мы берем информационную паузу, чтобы голос белорусского народа был услышан. Мы не закрываем глаза на происходящие.

В языковой школе отмечают, что солидарны в том числе с работниками заводов.

— Мы искренне хотели бы встретить 1 сентября — День знаний — с вами. Но единственное знание, которое у нас есть сейчас, — осознание единства с вами. Как и вы, мы верим в необходимость перемен и честных поступков. Для нас также неприемлемы угрозы увольнением в сторону учителей, блокировка сайтов, правдиво освещающих события в стране, и разгон мирных собраний, — поясняют в языковой школе.

«Не только составы продуктов должны быть честными»

«Мы считаем, что не только составы продуктов должны быть честными», — сообщает на своей странице в Instagram интернет-магазин «Экобар». Интернет-магазин не будет работать из-за технических работ, которые нужно провести из-за многократных сбоев в работе интернета в августе. При этом магазин «Экобар» в Грушевке во вторник будет закрыт на сандень.

«Наша хата не с краю»

Не будут работать 1 сентября также некоторые заведения общественного питания, в том числе рестораны, кафе, кофейни. Некоторые пишут, что уйдут в сандень, а другие прямо говорят про акцию солидарности.

Санитарный день во вторник будет в веганской столовой «Новая столовая», винном баре SVOBODY. 4, BackDoor. Посетителей приглашают прийти в среду. Кофейни «O PETIT MINSK», ТООК, «32.08 вечное лето», «Зерно» также 1 сентября закрыты.

Кафе белорусской кухни «Шпаркiя вiлкi» написали у себя на странице в Instagram сообщение для клиентов, что не будут работать в первый день сентября и их «хата не с краю».

«Мы не хотим жить в страхе и беззаконии»

Закроется на 1 сентября спортивный зал в Минске DVOR. «Один день недополученной прибыли — это нестрашно. Страшно жить в стране, где нет закона, <…> а у людей отняли право выбора. Страшно жить в стране, где учителей грозят выгнать из школы, если они не разделяют «государственную идеологию». Страшно жить в стране, где «только преданный государству бизнес может получить равные условия с госкомпаниями» <…> мы не хотим жить в страхе и беззаконии <…> мы один народ!» — написали на странице в Instagram спортивного зала.

Некоторые магазины дизайнерской одежды также не будут работать во вторник. Среди них, к примеру, белорусский бренд LSTR Adziennie. «Сябры, мы далучаемся да акцыi салiдарнасцi i зачыняем краму», — написали на странице бренда в Instagram.

О планах не выходить заявили некоторые минские печатные центры.

«Мы не можем продавать радость, когда в стране столько скорби», — пояснили невыход 1 сентября в ремесленной мастерской.

Некоторые магазины, интернет-магазины, сервисы о нерабочем дне 1 сентября сообщили без дополнительных пояснений.

Выходной 1 сентября также устроили некоторые секонд-хенды.

Компания tyreG.by, которая занимается продажей шин и оказывает услуги по шиномонтажу, просит клиентов прийти 2 сентября, а за возможные причиненные неудобства готова предоставить дополнительную скидку.

В Гродно не будет 1 сентября работать центр гармоничного развития ребенка «Бусинка».

Сегодня, 1 сентября, начинается самая крупная и массовая забастовка в истории Беларуси.

Из промышленных гигантов к забастовке сегодня присоединился БелАЗ. Кроме того, в разных формах продолжают начатую раньше забастовку «Беларуськалий», МТЗ, «Гродно Азот» и другие крупные предприятия. На десятках ключевых индустриальных предприятий уже несколько недель проходит «итальянская забастовка».

С планом действий на 1 сентября можно ознакомится тут.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Всебелорусской забастовки и протестных событий в нашей стране.

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