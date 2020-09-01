Глава Конституционного суда Литвы: Белорусские судьи заслуживают санкций 27 1.09.2020, 9:57

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Дайнюс Жалимас

Фото: facebook

В списки должны попасть все приспешники нелегитимного режима Лукашенко.

Глава Конституционного суда Литвы призывает внести в санкционный список своих белорусских коллег. Об этом Дайнюс Жалимас написал на своей страничке в "Фейсбуке":

"В последнем своем постановлени Конституционный cуд Республики Беларусь определил антиконституционными любые попытки народа Беларуси защитить свой демократически выбор лучшего, свободного будущего. Cуд закрыл глаза на очевидные доказательства фальсификации итогов президентских выборов, а также на преступления против человечности, совершенные авторитарным режимoм за последние несколько недель. Тем самым cуд отрекся от служения праву как таковому и определил себя как орудие расправы ослабшего диктатора над его отвергающим большинством", — считает Жалимас.

Юрист добавляет, что на стене главного зала Конституционного Суда Литовской Республики — перед глазами судей — золотыми буквами написано: "Curantes iura iuvant" — "Право защищает того, кто его уважает". "С демократическим государственным строем несовместима узурпация власти, отнятие права свободного голоса, суд без следствия и права на юридическую защиту, милицейский произвол, политическое преследование, пытки и цензура. С правовым государством несовместимы продажные судьи и суды, — добавляет Дайнюс Жалимас. — "Имeнa такиx [белорусских. — ред.] "cудей" заслужили не золотыx букв, a для начала внeceния в санкциoнные списки приспешников нелегитимного режима Лукашенко".

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