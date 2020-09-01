Дональд Туск призвал весь свободный мир поддержать Беларусь 2 1.09.2020, 11:19

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Дональд Туск

Политик записал видеообращение в честь годовщины «Солидарности».

В честь 40-летия Польской Солидарности польский политик, глава Европейской народной партии Дональд Туск опубликовал обращение в Facebook.

- Когда 40 лет назад жители Гданьска праздновали победу великой забастовки, мы чувствовали поддержку всего свободного мира. Международная солидарность была источником нашей силы и нашей надежды, источником веры миллионов поляков, что добро может победить зло. Да - это было наше послание: добро побеждает зло. Сегодня мир восхищается нашими братьями-белорусами, которые с такой же решимостью борются за свою свободу, достоинство и основные права человека. Как и мы тогда, они теперь нуждаются в нашей солидарности - солидарности всех людей доброй воли. Они не могут остаться одни. Мы, поляки, имеем особую причину, чтобы поддержать своих соседей и братьев в их мирной борьбе. Нет безопасной Польши без свободной Беларуси и нет справедливой Европы без суверенной Беларуси. Солидарностью не может быть только красивым воспоминанием. Солидарность - это, прежде всего, великое коллективное обязательство всегда стоять на стороне слабых, избиты, на стороне правды, свободы и мира. Солидарность - лучший ответ на насилие и ложь. Жыве Беларусь! Жыве Солидарность!