Педагоги, студенты и выпускники Академии искусств потребовали проведения новых выборов 1.09.2020, 14:52

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Открытое письмо подписало более тысячи человек.

Преподаватели, сотрудники, выпускники и студенты Белорусской государственной академии искусств опубликовали открытое письмо, в котором потребовали проведения новых выборов, пишет tut.by.

Авторы письма осудили «применение насилия против мирных протестующих, а также разгон мирных демонстраций». По их мнению, высказывание Лукашенко о том, что работникам образования, которые не поддерживают государственную идеологию, не место в белорусской системе образования, «нарушает наши права на демократическое многообразие идеологий и мнений, закреплённые в ст. 4 Конституции Республики Беларусь».

Подписанты считают недопустимым любое давление на независимые СМИ и введение цензуры, а также необоснованное задержание представителей независимых СМИ. Они выражают недоверие к результатам выборов и требуют в кратчайшие сроки проведения новых открытых и честных выборов.

— Мы, нижеподписавшиеся, не посягаем на национальную безопасность или нарушение общественного порядка, но мы требуем соблюдения наших гражданских прав, свобод и волеизъявлений, и призываем власти к диалогу с обществом для скорейшего выхода из сложившегося кризиса.

На момент публикации открытое письмо подписали более 1 тысячи человек.

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