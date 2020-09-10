Солигорский шахтер приковал себя наручниками под землей в знак протеста 20 10.09.2020, 7:56

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Юрий Корзун

Юрий Корзун требует отставки Лукашенко.

Один из известных участников протестов и забастовки горняков в Солигорске Юрий Корзун начал одиночный протест в шахте. Он сообщил руководству, что спускается вниз и отказывается подниматься на поверхность, сообщает Charter97.org со ссылкой на Стачком ОАО «Беларуськалий».

В обращении к гендиректору ОАО «Беларуськалий» Ивану Головатому он пишет, что требует прекращения насилия и отставки Лукашенко.

По информации Стачкома, Юрий Корзун приковал себя на рабочем месте наручниками к горнодобычному оборудованию. Он собирается находиться в шахте до выполнения своих требований.

Перед спуском под землю Юрий Корзун опубликовал обращение в соцсети Вконтакте:

«8 сентября мне исполнилось 42.

Всю сознательную жизнь я живу при режиме Лукашенко. Всегда был аполитичен, но сейчас не могу оставаться в стороне. АГЛ никогда не любил белорусов! В этом же году он перестал себя сдерживать и приступил к настоящему геноциду белорусского народа! Все силовые структуры под его руководством превысили свои полномочия избивая, пытая, насилуя мирных протестующих и просто случайных прохожих, оставаясь при этом безнаказанными! Более 80 человек пропали без вести. Всем нам известно что делает преступник чувствующий безнаказанность! Он повторяет свои преступления с каждым разом все более изощренно и жестоко. И это может коснуться каждой семьи в нашей стране!

Что это если не попытка возрождение фашизма?

Остановить правовой дефолт и приступить к мирному диалогу, смогут только рабочие предприятий! Больше власть не станет слушать никого! Так заявил лично Лукашенко.

Сегодня я делаю свой выбор! Протест начинаю на рабочем месте в забое, горизонт -305м. Жму STOP!!! Покидать шахту отказываюсь до начала выполнения моих требований.

Прошу всех белорусов, всех кто у станков и производственных линий, уже СЕГОДНЯ сделать правильный выбор в борьбе со злом и беззаконием.

Я верю! Нас много! И мы обязательно будем жить в яркой, свободной, цветущей Стране для жизни!

Ю.Н. Корзун».

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