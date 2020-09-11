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Из больницы пропал избитый карателями 12 августа подросток

  • 11.09.2020, 7:35
Из больницы пропал избитый карателями 12 августа подросток
Тимур Мицкевич

СК назвал его «участником массовых беспорядков».

8 сентября из больницы пропал 16-летний Тимур Мицкевич, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».

Подросток проживает по адресу: Минск, ул. Колесникова, д. 27.

Парень находился во 2-ой городской детской клинической больнице (ул. Нарочанская, д. 17), откуда 8 сентября около 14.00 ушел в неизвестном направлении и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 182 см, нормального телосложения, глаза карие, волос черный.

Особые приметы: щурится.

Был одет: светло-синие спортивные штаны, белые носки, красные шлепанцы, майка, байка.

Напомним, 13 августа Тимур попал в реанимацию 3-й детской больницы Минска. Его доставили в больницу из РУВД с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, открытым переломом скуло-орбитального комплекса, судорожным синдромом, параорбитальной гематомой справа, множественными ушибами мягких тканей и конечностей, травматическими эрозиями роговицы обоих глаз. Парень в больнице находился какое-то время в медикаментозной коме, пишет tut.by.

3 сентября подростка задержали и отвезли на допрос в рамках ст. 293 УК (Массовые беспорядки). Следователи заявили, что подросток активно участвовал в массовых беспорядках и причастен к вооруженному нападению на водителя грузового автомобиля МАЗ. По словам следователей, молодой человек есть на записях камер видеонаблюдения на улице Притыцкого 10 августа, где проходили акции протеста.

Как сообщили в семье подростка, 3 сентября в СК молодому человеку стало плохо — его отправили в больницу. Какое-то время он провел в реанимации, а в день исчезновения его перевели в обычную палату. Выписывать его на тот момент еще не собирались, рассказали близкие парня. По данным родственников, на камерах видеозаписи видно, что Тимур встретился у больницы с девушкой в белом плаще, очках и с медведем в руках. Медики и мама парня написали заявление в милицию о его пропаже.

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