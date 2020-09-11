Счета компании PandaDoc заблокированы 14 11.09.2020, 13:44

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Более 250 сотрудников не могут получить зарплату.

Компания PandaDoc выпустила заявление, где среди прочего сообщила, что счета организации заблокированы, из-за чего они не могут выплатить зарплату более чем 250 сотрудникам, пишет tut.by.

— Счета компании заблокированы, притом что к компании на текущий момент нет претензий. Мы не можем выплатить заработную плату более чем 250 сотрудникам, не можем выплатить налоги и отчисления ФСЗН. Поверьте, эти суммы значительно больше сумм, которые фигурируют в этом деле [речь о том, что, по данным силовиков, топы компании завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета], — говорится в заявлении. — Создан юридический прецедент, который позволяет прийти к любой ИТ-компании, которая вернула НДС, и арестовать ее сотрудников. Фактически почти всем ИТ-компаниям можно предъявить такие же обвинения.

Почему здесь говорится про НДС? В PandaDoc считают так: поскольку у самой компании ничего похищено не было, то, возможно, речь в случае с арестом четырех работников идет о возврате сумм налоговых вычетов по НДС или о реализации старой техники сотрудникам и третьим лицам.

— Других вариантов не может быть, так как компания является разработчиком единственного продукта для единственного иностранного заказчика — и другой деятельности не ведет, — отмечают они.

Точную сумму на счетах либо сумму, которую планировалось выплатить сотрудникам, в компании не называют. Но если предположить, что зарплаты в PandaDoc близки к средним по отрасли, то речь может идти о невозможности выплатить более 400 тысяч долларов.

В фирме сейчас работают над вариантами решения этих проблем и консультируются с юристами.

Напомним, что четыре сотрудника PandaDoc — бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап — были арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере, в их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК Республики Беларусь. Сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству. Их дело в центральном аппарате СК.

Все четверо признаны правозащитниками политзаключенными.

В самой компании заявляют, что обвинение не соответствует действительности, а вся деятельность фирмы велась в полном соответствии с законодательством. В PandaDoc уверены, что репрессии проводятся, чтобы оказать давление и остановить инициативу ее основателей. Там также говорят, что предпринимают ответные шаги, а именно: будут вынуждены закрыть компанию в Беларуси, что приведет к потере высокооплачиваемых рабочих мест, а также, так как «в таком режиме работать не получится», начнут основание альтернативы Парка высоких технологий и максимально ярко осветят этот процесс во всех международных медиа, политических и экономических кругах.

Сооснователь PandaDoc Микита Микадо ранее открыто высказывал мнение о происходящих в стране событиях: в частности, предлагал варианты помощи, в том числе материальной, силовикам, которые хотят уволиться из правоохранительных органов. Микадо находится за границей. Виктор Кувшинов предлагал помощь уволившимся после выборов педагогам.

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