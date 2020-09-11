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Студенты выходят на протесты по всей Беларуси

  • 11.09.2020, 13:54
  • 4,935
Студенты выходят на протесты по всей Беларуси

Мощная волна солидарности в вузах и на улицах.

Сегодня - 34-й день белорусской революции.

Одними из наиболее активных протестующих в первой половине дня стали студенты. Они вышли на акции практически по всей Беларуси.

Сайт Charter97.org публикует наиболее яркие фото и видео студенческих акций 11 сентября.

Студенты ФПМИ и мехмата БГУ вышли на песенный протест.

Студенты Гомельского технического университета имени Сухого вышли на акцию солидарности со своим преподавателем Вадимом Бельским, который проводил одиночный пикет.

Студенты МГЛУ поют «Купалинку» на акции солидарности.

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