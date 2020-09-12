Белорусские кибер-партизаны предупредили Караева и Лукашенко 9 12.09.2020, 19:01

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Хакеры-патриоты выставили режиму ультиматум.

Объединение хакеров «Кибер-партизаны» намекнуло на взлом Министерства по налогам и сборам.

«Если 13.09.2020 года задержат хотя бы одного протестующего, то Беларусь забудет, что такое налоги до того момента, пока аресты не прекратятся и Лукашенко не покинет свой пост. Иначе, будет очень больно...

Будет очень больно, сначала налоговая система ляжет, потом электричество в стране закончится, потом банковская система ляжет... Оно вам надо?

Вы так заботитесь о своем окружении...Без проблем, мы в силах и рубль убить, и начать счета ваших близких друзей блокировать. 13 сентября последний шанс одуматься. И еще: Вы завтра лично должны выйти с громкоговорителем из дворца Независимости и извиниться перед белорусским народом», - говорится в сообщении кибер-партизан.

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