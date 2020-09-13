Тадеуш Кондрусевич приехал в Литву 13.09.2020, 21:50

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Тадеуш Кондрусевич

Митрополита пригласили произнести проповедь на воскресной мессе.

Митрополит Тадеуш Кондрусевич, которого 31 августа не пустили в Беларусь, после чего он находился в Польше, приехал в Литву.

Об этом сообщают литовские СМИ, в том числе сайт bns.lt.

Митрополита пригласили произнести проповедь на воскресной мессе в костеле в населенном пункте Шилува. О дальнейших планах Тадеуша Кондрусевича, где он намерен пребывать, не сообщается.

Ранее митрополит Тадеуш Кондрусевич 1 сентября направил письмо в Госпогранкомитет Беларуси, в котором просил объяснить, почему его не пускают в страну. 11 сентября стало известно, что ответ от ГПК пришел, но его содержание не раскрывают.

31 августа в Беларусь без объяснения причин не пустили митрополита Тадеуша Кондрусевича, который возвращался из командировки в Польшу. Он гражданин Беларуси и имеет право на возвращение в страну.

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