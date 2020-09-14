Сенатор из США призвал расследовать поставки технологий интернет-блокировки властям Беларуси 6 14.09.2020, 8:53

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Компания Sandvine приложила руку к блокировке интернета во время протестов.

Компания Sandvine (США) столкнулась с негативной реакцией, после того как была замечена в поставках белорусским властям технологий блокировки интернета, сообщает office life со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, Sandvine продвигает свои услуги с помощью аргумента: есть возможность занести в черный список до 150 млн сайтов. Источники СМИ заверяют, что Sandvine еще в мае продемонстрировала свои возможности белорусским органам госбезопасности. Оборудование этой компании, например, используется для блокировки пропаганды терроризма, детской порнографии и т. п.

Агентство пишет, что в августе именно оборудование Sandvine для «глубокой проверки пакетов» использовалось для блокировки в интернете, в том числе в отношении соцсетей. Это было связано с протестами в Беларуси.

Поставки, как утверждает Bloomberg, проходили через компанию Jet Infosystems (базируется в России). Эта фирма в начале 2019 года заключила с Беларусью сделку на $2,5 млн. Технологии Sandvine были внедрены в двух центрах НЦОТ (Национального центра обмена трафиком).

Bloomberg обращает внимание на то, что пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни прямо назвала белорусские выборы сфальсифицированными. На этом фоне сенатор Дик Дурбин (штат Иллинойс), один из самых влиятельных политиков в демократической партии, призвал Министерство финансов США (Treasury Department) расследовать кейс Sandvine: нет ли здесь нарушений тех санкций, которые Штаты вводили в отношении Беларуси.

Sandvine пока не дает комментариев на эту тему, равно как и ее материнской компании Francisco Partners. Известно, что руководство Sandvine по внутрикорпоративным каналам заявило, что Беларуси была продана технология, которая фильтрует около 40% всего интернет-трафика, входящего и исходящего из страны. Это, как считают в Sandvine, не нарушает санкций.

Из-за обнародования факта сотрудничества с властями Беларуси Sandvine стали критиковать не только сенаторы, но и правозащитники, а также выходцы из Беларуси, которые живут в Штатах. Более того, появилось внутреннее недовольство и в самой компании.

Кроме Дика Дурбина, сделку Sandvine раскритиковал и республиканец Марко Рубио, который несколько лет назад был одним из претендентов по президентский пост.

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