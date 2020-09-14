закрыть
14 сентября 2020, понедельник, 10:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сенатор из США призвал расследовать поставки технологий интернет-блокировки властям Беларуси

6
  • 14.09.2020, 8:53
  • 5,827
Сенатор из США призвал расследовать поставки технологий интернет-блокировки властям Беларуси

Компания Sandvine приложила руку к блокировке интернета во время протестов.

Компания Sandvine (США) столкнулась с негативной реакцией, после того как была замечена в поставках белорусским властям технологий блокировки интернета, сообщает office life со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, Sandvine продвигает свои услуги с помощью аргумента: есть возможность занести в черный список до 150 млн сайтов. Источники СМИ заверяют, что Sandvine еще в мае продемонстрировала свои возможности белорусским органам госбезопасности. Оборудование этой компании, например, используется для блокировки пропаганды терроризма, детской порнографии и т. п.

Агентство пишет, что в августе именно оборудование Sandvine для «глубокой проверки пакетов» использовалось для блокировки в интернете, в том числе в отношении соцсетей. Это было связано с протестами в Беларуси.

Поставки, как утверждает Bloomberg, проходили через компанию Jet Infosystems (базируется в России). Эта фирма в начале 2019 года заключила с Беларусью сделку на $2,5 млн. Технологии Sandvine были внедрены в двух центрах НЦОТ (Национального центра обмена трафиком).

Bloomberg обращает внимание на то, что пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни прямо назвала белорусские выборы сфальсифицированными. На этом фоне сенатор Дик Дурбин (штат Иллинойс), один из самых влиятельных политиков в демократической партии, призвал Министерство финансов США (Treasury Department) расследовать кейс Sandvine: нет ли здесь нарушений тех санкций, которые Штаты вводили в отношении Беларуси.

Sandvine пока не дает комментариев на эту тему, равно как и ее материнской компании Francisco Partners. Известно, что руководство Sandvine по внутрикорпоративным каналам заявило, что Беларуси была продана технология, которая фильтрует около 40% всего интернет-трафика, входящего и исходящего из страны. Это, как считают в Sandvine, не нарушает санкций.

Из-за обнародования факта сотрудничества с властями Беларуси Sandvine стали критиковать не только сенаторы, но и правозащитники, а также выходцы из Беларуси, которые живут в Штатах. Более того, появилось внутреннее недовольство и в самой компании.

Кроме Дика Дурбина, сделку Sandvine раскритиковал и республиканец Марко Рубио, который несколько лет назад был одним из претендентов по президентский пост.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос