Женщину из Жодино, которую милиционер ударил кулаком в лицо, грозятся задержать 57 14.09.2020, 10:44

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Майор милиции, нанесший женщине удар, опознан.

Женщину, которую в Жодино милиционер ударил кулаком в лицо, грозятся задержать. Об этом сообщает ex-press.by.

Майор милиции, нанесший женщине удар, опознан. В городском Следственном комитете приняли заявление о совершенном преступлении. Это заявление жительница Жодино подала вечером 13 сентября вместе со своим адвокатом из Минска Марией Колесовой-Гудилиной. Пострадавшая получила направление на экспертизу.

Но есть такой момент: на выходе из здания ГОВД женщину остановили, показали ей видео с массовых мероприятий, в которых она якобы принимала участие, и взяли объяснение. После чего ей пообещали: если составят протокол, возможно, девушку задержат.

Напомним, жуткий инцидент в Жодино случился 13 сентября. На видео, моментально разлетевшееся по соцсетям, попала сцена, как во время словесной перепалки между горожанами и силовиками милиционер вдруг бьет женщину кулаком в лицо – так сильно, что та падает на асфальт.

Очевидцы предполагают, «правоохранитель» решил применить физическую силу, потому что ему не понравилось, что его снимают на камеру. Другую причину нападения на женщину им назвать сложно – жодинка не вела себя агрессивно и даже не общалась с силовиками, а лишь фиксировала происходящее на видео, как уверяла ее приятельница, которая в тот момент находилась рядом с ней. За пострадавшую вступились мужчины, позже ее увезли в больницу.

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