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Что происходит в Беларуси в 37-й день революции? (Онлайн)

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  • 14.09.2020, 13:56
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Что происходит в Беларуси в 37-й день революции? (Онлайн)
Фото: ТАСС

Ни дня без протестов.

Вчера в Беларуси прошел Марш Героев, на который только в Минске вышли 200 тысяч человек. Тысячи протестующих дошли до Дроздов, где оставили «подарки» главе ЦИК Лидии Ермошиной. Cегодня акции солидарности и протеста продолжаются.

Cайт Сharter97.org ведет онлайн протестных событий 37-го дня революции в Беларуси.

14:18 Свободные спортсмены Беларуси — футболистам: Никакой контракт не окупит потери чести.

14:02 Цепь солидарности напротив ТЦ «Титан» в Минске.

14:00 Сильные кадры с Марша Героев в Минске.

13:54 Сотрудники Академии наук вышли на протест и требуют освободить задержанного товарища.

13:53 Студенты юрфака БГУ под бело-красно-белым флагом поют «Тры чарапахi».

13:50 Так люди протестовали на Марше Героев.

Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Еврорадио»
Фото: tut.by
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