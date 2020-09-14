Что происходит в Беларуси в 37-й день революции? (Онлайн)1
- 14.09.2020, 13:56
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Ни дня без протестов.
Вчера в Беларуси прошел Марш Героев, на который только в Минске вышли 200 тысяч человек. Тысячи протестующих дошли до Дроздов, где оставили «подарки» главе ЦИК Лидии Ермошиной. Cегодня акции солидарности и протеста продолжаются.
Cайт Сharter97.org ведет онлайн протестных событий 37-го дня революции в Беларуси.
14:18 Свободные спортсмены Беларуси — футболистам: Никакой контракт не окупит потери чести.
14:02 Цепь солидарности напротив ТЦ «Титан» в Минске.
14:00 Сильные кадры с Марша Героев в Минске.
13:54 Сотрудники Академии наук вышли на протест и требуют освободить задержанного товарища.
13:53 Студенты юрфака БГУ под бело-красно-белым флагом поют «Тры чарапахi».
13:50 Так люди протестовали на Марше Героев.