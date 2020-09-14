Умер вокалист Neuro Dubel Юрий Наумов 14.09.2020, 23:55

5,155

Второй вокалист Neuro Dubel Юрий Наумов скончался сегодня в больнице.

Сообщение об этом появилось на официальной странице группы в «ВКонтакте».

— Юра Наумов. Светлая память. Нет слов… Дядя Саша и Юра, уверены, сыграют там скоро концерт с лучшими песнями в поддержку всем нам тут. Спи спокойно, Юра, добрейший человек, — написано на странице группы.

Наумов попал в больницу 8 сентября с подозрением на инсульт. Врачи установили, что паралич стал результатом черепно-мозговой травмы.

Неделю музыкант сражался за жизнь, сегодня его не стало. Юрию Наумову было 48 лет.

Напомним, два года назад умер лидер Neuro Dubel Александр Куллинкович.

Сайт Charter97.org выражает соболезнования близким и родным Юрия Наумова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».