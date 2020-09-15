По всей Канаде прошли акции солидарности с Беларусью 15.09.2020, 7:41

Люди вышли лозунгом «Беларусь не продается!».

Общеканадские акции солидарности прошли во всех больших городах страны, сообщает «Радыё Свабода».

В Ванкувере, Виннипеге, Галифаксе, Калгари, Оттаве, Монреале, Реджайне, Торонто, Эдмонтоне прошли акции поддержки народа Беларуси под девизом «Беларусь не продается!».

Канадские белорусы хотят привлечь внимание общественности и мировых СМИ к жестким репрессиям режима Лукашенко, а также предупредить Россию.

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