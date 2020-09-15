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Главные предприятия Беларуси работают «в минус»

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  • 15.09.2020, 8:10
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Главные предприятия Беларуси работают «в минус»

Наиболее критическая ситуация - в Могилевской области.

Главные предприятия РБ в основном нерентабельны и низкорентабельны Таковы печальные итоги официальной статистики 2020 года. Разберемся, из чего складывается общий слабый результат, пишут banki24.by.

Каждый месяц крупные и средние предприятия направляют чиновникам отчеты о рентабельности продаж. Рентабельность продаж — это соотношение прибыли от реализации продукции и выручки за некоторый промежуток времени. Чем выше рентабельность, тем эффективнее работает компания.

Отчеты по рентабельности власти подбивают с задержкой в 1,5 месяца. Поэтому на сегодня доступны данные за январь—июль. По итогам 7 месяцев средняя рентабельность продаж по реальному сектору составила 7,6% (против 7,2% годом ранее). Многим известно, что средняя величина как температура по больнице — полезна лишь в динамике, но плохо отражает структуру. Медианная рентабельность по крупным и средним предприятиям гораздо ниже. Это хорошо видно по доле нерентабельных и низкорентабельных организаций.

Нерентабельные организации — это предприятия с рентабельностью ниже нуля. У таких компаний убытки от реализации продукции. Низкорентабельные организации — это предприятия с рентабельностью в пределах 0–5%.

В кризисное время большинство предприятий из указанных групп могут выживать благодаря поддержке от государства, но зачастую их судьба незавидна-либо медленное угасание на «стероидах» из бюджета и банков, либо банкротство. За 7 месяцев доля нерентабельных предприятий по стране составила 23,4%, низкорентабельных — 31,5%. Вместе удельный вес уязвимых компаний достиг 54,9%.

Можно сказать, что большинство крупных и средних предприятий находилось в «красной» зоне с точки зрения финансовой стабильности. Только в Минске доля нерентабельных и низкорентабельных компаний не достигла половины от совокупного числа (46%). По столице статорганы насчитали 23,2% нерентабельных и 22,8% низкорентабельных бизнесов.

Относительное благополучие минских компаний объясняется двумя важными обстоятельствами. Во-первых, по столице выше доля частного бизнеса в экономике. Во-вторых, в Минске сконцентрированы головные офисы (а значит и центры прибыли) организаций с филиальной сетью по стране.

В регионах хуже всего финансовое состояние предприятий Могилевской области. На Могилевщине 68% уязвимых компаний, из которых 26,3% нерентабельны, а 41,7% низкорентабельны.

В остальных областях картинка следующая: Брестская — 19,3% нерентабельных и 32,2% низкорентабельных, Витебская — 26,9% и 33,1%, Гомельская — 20,5% и 37,1%, Гродненская — 21,6% и 30,7%, Минская — 26,5% и 30,6%.

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