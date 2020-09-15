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Юристы готовят документы для суда над Лукашенко в Гааге

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  • 15.09.2020, 9:26
  • 14,515
Юристы готовят документы для суда над Лукашенко в Гааге

Идет сбор свидетельств и показаний граждан Беларуси.

Группа иностранных юристов готовит документы для привлечения Лукашенко к ответственности в международном суде Гааги. Об этом заявил незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало в ролике на своем YouTube-канале.

«У нас уже есть группа зарубежных юристов, которые готовят все необходимые документы, которые будут представлены в международном суде в Гааге», — сообщил политик.

Речь идет о действиях силовиков в отношении протестующих в первые дни после президентских выборов 9 августа. Цепкало отметил, что сейчас идет сбор свидетельств и показаний пострадавших граждан.

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