Юристы готовят документы для суда над Лукашенко в Гааге 21 15.09.2020, 9:26

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Идет сбор свидетельств и показаний граждан Беларуси.

Группа иностранных юристов готовит документы для привлечения Лукашенко к ответственности в международном суде Гааги. Об этом заявил незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало в ролике на своем YouTube-канале.

«У нас уже есть группа зарубежных юристов, которые готовят все необходимые документы, которые будут представлены в международном суде в Гааге», — сообщил политик.

Речь идет о действиях силовиков в отношении протестующих в первые дни после президентских выборов 9 августа. Цепкало отметил, что сейчас идет сбор свидетельств и показаний пострадавших граждан.

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