Известный бизнесмен отказался от создания в Беларуси IT-университета 8 15.09.2020, 9:47

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Юрий Гурский

Фото: DR

Решение принято из-за неадекватности правящего режима.

Один из самых крупных белорусских ИТ-бизнесменов рассказал о том в интервью журналу Forbes.

До неадекватных действий властей на фоне мирных протестов Юрий Гурский с коллегами вынашивал идею построить IT-университет в Беларуси «по лучшим западным образцам».

«Мы думали брать не более 1000-2000 человек. Мы могли бы сказать выпускникам, что те, кто будет хорошо учиться, гарантированно будут трудоустроены в определенный пул компаний. Родители были бы мотивированы отдавать в такой университет талантливых детей», - цитирует журнал Гурского.

Сейчас, полагает он, подобные идеи чересчур рискованны.

«Например, могут просто «пришить» статью, если из наших 2000 студентов 700 будут митинговать. А посадят в итоге тех, кто открыл университет», - уверен Гурский.

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