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«Путин дал Лукашенко контакт риелтора в Ростове»

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  • 15.09.2020, 10:11
  • 13,722
«Путин дал Лукашенко контакт риелтора в Ростове»

Пользователи Сети смеются над унижением «таракана».

В понедельник, 14 сентября, в Сочи состоялась встреча Путина и Лукашенко.

Пользователи Сети в многочисленных мемах высмеяли «язык тела» белорусского диктатора во время встречи.

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