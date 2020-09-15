«Путин дал Лукашенко контакт риелтора в Ростове» 14 15.09.2020, 10:11

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Пользователи Сети смеются над унижением «таракана».

В понедельник, 14 сентября, в Сочи состоялась встреча Путина и Лукашенко.

Пользователи Сети в многочисленных мемах высмеяли «язык тела» белорусского диктатора во время встречи.

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