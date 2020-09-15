«Путин дал Лукашенко контакт риелтора в Ростове»14
- 15.09.2020, 10:11
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Пользователи Сети смеются над унижением «таракана».
В понедельник, 14 сентября, в Сочи состоялась встреча Путина и Лукашенко.
Пользователи Сети в многочисленных мемах высмеяли «язык тела» белорусского диктатора во время встречи.
иллюстрация к термину body language pic.twitter.com/csJzTvUIXU— маша борзунова (@mborzunova) September 14, 2020
Когда объясняешь бате, что будешь делать все-все уроки, если купит компьютер pic.twitter.com/ZejWfiIUxY— Денис Чужой (@fe_city_boy) September 14, 2020
Жизненно же? pic.twitter.com/GsdoFhaVFD— Tribuna.com Беларусь (@goalsby) September 14, 2020
- Бать, дай $3 млрд— Чай з варэннем (@belteanews) September 14, 2020
- $2 млрд? Зачем тебе $1.5 млрд? pic.twitter.com/wqOPwS36Xs
Неповторимый оригинал vs. Жалкая пародия pic.twitter.com/Yz3x9xmeeQ— +всегда так делаю+ (@romandos) September 14, 2020
September 14, 2020
Объясни свою маленькость pic.twitter.com/RTLjiiB0Xg— костюгова (@lessprit) September 14, 2020
Пожалуй, лучший стоп-кадр этого дня! pic.twitter.com/2dXdM3iRIh— Roman Protasevich (@pr0tez) September 14, 2020
September 14, 2020