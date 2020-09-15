Самый влиятельный профсоюз Германии: Мы поддерживаем борьбу белорусов за свободу 2 15.09.2020, 13:42

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Фото: tut.by

IG Metall выступил с заявлением.

Самый влиятельный профсоюз Германии IG Metall поддержал тех, кто борется за свободу и демократию в нашей стране, сообщает praca-by.info.

Один из крупнейших профцентров “с тревогой” наблюдает за ситуацией в Беларуси уже несколько недель.

"IG Metall решительно протестовал против репрессий. Преследование и взятие под стражу мирных участников демонстраций, работников и профсоюзников неприемлемо. Преследование и арест мирных демонстрантов, рабочих и профсоюзов недопустимы, – говорится в заявлении IG Metall. – Мы, IG Metall, поддерживаем людей в Беларуси в их борьбе за демократию и свободу. IG Metall вместе с Глобальным союзом IndustriALL и IndustriAll Europe поддерживает тех, кто борется за демократию и права трудящихся в Беларуси".

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