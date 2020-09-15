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Акции протеста проходят по всему Минску

  • 15.09.2020, 15:31
  • 3,878
Акции протеста проходят по всему Минску

Жители столицы вышли на цепи солидарности.

Сегодня - 38-й день белорусской революции. Акции протеста проходят в столице и многих городах страны.

Жители Минска вышли на цепи солидарности, сообщает Charter97.org.

Одной из первых возникла живая цепь на проспекте Дзержинского рядом с ТРЦ «Титан».

Студенты БГТУ тоже вышли на улицу.

На Петровщине люди выстроились в цепь солидарности.

Минчане выстроились и вдоль улицы Ольшевского в знак солидарности с протестующими.

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