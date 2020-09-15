Акции протеста проходят по всему Минску
- 15.09.2020, 15:31
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Жители столицы вышли на цепи солидарности.
Сегодня - 38-й день белорусской революции. Акции протеста проходят в столице и многих городах страны.
Жители Минска вышли на цепи солидарности, сообщает Charter97.org.
Одной из первых возникла живая цепь на проспекте Дзержинского рядом с ТРЦ «Титан».
Студенты БГТУ тоже вышли на улицу.
На Петровщине люди выстроились в цепь солидарности.
Минчане выстроились и вдоль улицы Ольшевского в знак солидарности с протестующими.