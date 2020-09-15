В ЕС предложили назвать новый пакет санкций именем Навального 15.09.2020, 15:46

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Глава дипломатии Евросоюза видит аналогию со «списком Магнитского».

Режим санкций за нарушение прав человека, разрабатываемый Евросоюзом с конца 2019 года, следует назвать именем Алексея Навального по аналогии с американским «списком Магнитского», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на сессии Европарламента, пишет The Bell.

По словам Борреля, инцидент с Навальным, который он призывает называть не иначе как «попыткой убийства», должен заставить страны ЕС перестать спорить и утвердить механизм санкций. «Таким образом, имя Навального в будущем будет ассоциироваться с санкциями ЕС против тех, кто нарушает права человека», — заявил Боррель.

«Актом Магнитского» называется санкционный список, принятый в США в 2012 году. Он запрещает въезд в США и Канаду людям, которых власти этих стран считают причастными к нарушениям прав человека. Их успешно пролоббировал основатель Hermitage Capital, инвестор в российские акции Билл Браудер. По версии Hermitage, Магнитский раскрыл хищения из российского бюджета на 5,4 млрд рублей, к которым были причастны российские правоохранительные органы, и за это был посажен в тюрьму.

Аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского арестовали в ноябре 2008 года по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов. Спустя 11 месяцев содержания под стражей в СИЗО «Бутырка» он скончался. Уголовное дело в отношении юриста прекратили в связи с его смертью.

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