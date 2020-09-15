Произошел взрыв в Могилеве на комбинате силикатных изделий

Произошел взрыв в Могилеве на комбинате силикатных изделий3
- 15.09.2020, 16:13
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Сильно пострадал один работник.
В Могилеве на комбинате силикатных изделий сегодня, 15 сентября, произошел взрыв, сообщает Следственный комитет, пишет tut.by. Серьезно пострадал один работник — у него обширные ожоги.
Взрыв произошел на одном из участков комбината силикатных изделий при смешивании легковоспламеняющейся смеси. Работник предприятия в результате взрыва получил ожоги 80% тела. Он в больнице.
Следствие выясняет обстоятельства ЧП.