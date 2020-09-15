Произошел взрыв в Могилеве на комбинате силикатных изделий 3 15.09.2020, 16:13

9,189

фото: mglksi.by

Сильно пострадал один работник.

В Могилеве на комбинате силикатных изделий сегодня, 15 сентября, произошел взрыв, сообщает Следственный комитет, пишет tut.by. Серьезно пострадал один работник — у него обширные ожоги.

Взрыв произошел на одном из участков комбината силикатных изделий при смешивании легковоспламеняющейся смеси. Работник предприятия в результате взрыва получил ожоги 80% тела. Он в больнице.

Следствие выясняет обстоятельства ЧП.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».