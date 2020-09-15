закрыть
15 сентября 2020, вторник, 18:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Произошел взрыв в Могилеве на комбинате силикатных изделий

3
  • 15.09.2020, 16:13
  • 9,189
Произошел взрыв в Могилеве на комбинате силикатных изделий
фото: mglksi.by

Сильно пострадал один работник.

В Могилеве на комбинате силикатных изделий сегодня, 15 сентября, произошел взрыв, сообщает Следственный комитет, пишет tut.by. Серьезно пострадал один работник — у него обширные ожоги.

Взрыв произошел на одном из участков комбината силикатных изделий при смешивании легковоспламеняющейся смеси. Работник предприятия в результате взрыва получил ожоги 80% тела. Он в больнице.

Следствие выясняет обстоятельства ЧП.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос