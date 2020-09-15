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Трамп: Я думал о том, чтобы попытаться устранить диктатора

  • 15.09.2020, 18:01
  • 5,536
Трамп: Я думал о том, чтобы попытаться устранить диктатора
Дональд Трамп

Президента США отговорил пойти на такой шаг глава Минобороны Джеймс Мэттис.

Президент США Дональд Трамп признал, что рассматривал вариант с устранением диктатора Сирии Башара Асада, но его отговорил глава американского минобороны Джеймс Мэттис.

"Я считал его (Асада - ред.), конечно, нехорошим человеком. Я думал о том, чтобы попытаться устранить его, если бы мне этого захотелось, но Мэттис был против этого. Мэттис был против большей части подобных вещей", - сказал Трамп во вторник в эфире телеканала Fox News.

По его словам, он не сожалеет, что не принял решение об устранении Асада.

"Я мог жить и так, и так", - пояснил Трамп.

Генерал Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттис занимал пост главы Пентагона с января 2017 года и покинул его 1 января 2019 года из-за разногласий с президентом. Трамп объявил об отставке Мэттиса в декабре 2018 года, поблагодарив его за работу. Предполагалось, что тот уйдет в феврале 2019 года. После этого было обнародовано прощальное письмо Мэттиса президенту, в котором тот рекомендовал Трампу найти министра, чьи взгляды будут больше соответствовать его взглядам. СМИ писали о том, что Трамп расценил это как личный выпад на фоне разногласий с Мэттисом по выводу войск США из Сирии. В результате Трамп объявил, что Мэттис уйдет в отставку с 1 января 2019 года, раньше, чем планировалось.

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