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Польские евродепутаты потребовали ввести суровые санкции против режима Лукашенко

  • 15.09.2020, 19:18
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Польские евродепутаты потребовали ввести суровые санкции против режима Лукашенко

В Европарламенте прошли дебаты, посвященные ситуации в Беларуси.

В Европарламенте прошли дебаты, посвященные ситуации в Беларуси, в ходе которых польские евродепутаты, помимо разногласий, заняли схожие позиции, передает «Радио Польша».

В ходе обсуждения представители Польши в ЕП потребовали прекращения насилия в отношении протестующих и введения суровых санкций против белорусских властей, а также призвали Россию не вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

Депутат Европейского парламента от партии «Право и справедливость» Анна Фотыга, в частности, назвала Лукашенко узурпатором президентской власти в Беларуси.

«Он готов пожертвовать суверенностью своей страны взамен за гарантии Кремля о продолжительности своей власти. Мы требуем немедленно прекратить насилие в Беларуси, освободить всех политзаключенных и организовать повторные выборы согласно воли народа», - сказала Анна Фотыга.

Депутат Европарламента от «Гражданской платформы» Анджей Халицкий, в свою очередь, выступил за введение обширных санкций против представителей режима в Минске. По его словам, белорусское общество ожидает справедливости.

«Этой справедливости им не дождаться у себя в стране, где применяются пытки, а аресты – это обычное дело. Но у нас есть необходимые для этого инструменты. У нас есть список из 650 сотрудников ОМОНа и милиции, которые в конце августа получили крупные денежные премии. Их необходимо внести в санкционный список, а их имена – предать огласке», - добавил польский евродепутат.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который также принял участие в дебатах Европарламента, заверил, что санкции против ответственных за насилие и фальсификации выборов в Беларуси должны быть согласованы не позднее следующей недели.

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