Белорусские кибер-партизаны атаковали еще два госсайта 15.09.2020, 19:24

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Сайты Минского районного исполкома и Главное управление внутренних дел Мингорисполкома не работают.

Белорусские кибер-партизаны заявили об атаке на новые государственные сайты — на этот раз своими целями хакеры выбрали два сайта: Минский районный исполнительный комитет и Главное управление внутренних дел Мингорисполкома.

Доступ к сайтам потерян, но это не все. В скором времени хакеры пообещали «положить» еще пять сайтов.

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