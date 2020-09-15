закрыть
15 сентября 2020, вторник, 19:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские кибер-партизаны атаковали еще два госсайта

  • 15.09.2020, 19:24
  • 1,186
Белорусские кибер-партизаны атаковали еще два госсайта

Сайты Минского районного исполкома и Главное управление внутренних дел Мингорисполкома не работают.

Белорусские кибер-партизаны заявили об атаке на новые государственные сайты — на этот раз своими целями хакеры выбрали два сайта: Минский районный исполнительный комитет и Главное управление внутренних дел Мингорисполкома.

Доступ к сайтам потерян, но это не все. В скором времени хакеры пообещали «положить» еще пять сайтов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос