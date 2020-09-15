Белорусские кибер-партизаны атаковали еще два госсайта
- 15.09.2020, 19:24
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Сайты Минского районного исполкома и Главное управление внутренних дел Мингорисполкома не работают.
Белорусские кибер-партизаны заявили об атаке на новые государственные сайты — на этот раз своими целями хакеры выбрали два сайта: Минский районный исполнительный комитет и Главное управление внутренних дел Мингорисполкома.
Доступ к сайтам потерян, но это не все. В скором времени хакеры пообещали «положить» еще пять сайтов.