Федынич: Поддержка Кремлем нелегитимного белорусского режима - большая ошибка

Федынич: Поддержка Кремлем нелегитимного белорусского режима - большая ошибка6
- 15.09.2020, 21:00
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Все документы, подписанные нелегитимным правителем, будут аннулированы после смены власти.
Договоренности Путина с Лукашенко, поддержка Кремлем нелегитимного белорусского режима - большая ошибка, заявил «Радыё Рацыя» один из лидеров независимого профсоюза РЭП Геннадий Фeдынич:
- Европа не признала эти выборы. Самое главное — не признал белорусский народ, а Путин признал. Конечно, это политический шаг, чтобы каким-то образом сохранить над Лукашенко свою власть и в дальнейшем им управлять. Что касается России, скажу, что российский и белорусский народы, конечно, были и будут друзьями. Не следует путать Лукашенко и Кремль с народами России и Беларуси. Это совершенно разные вещи.
В отношениях с Лукашенко Путин должен помнить, что любые подписи Лукашенко после президентских выборов, результаты которых были сфальсифицированы, являются нелегитимными и не будут носить законного характера. Конечно, все документы, подписанные нелегитимным правителем, будут аннулированы после смены власти, - сказал Геннадий Федынич.