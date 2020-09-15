Илья Шаблинский: Процесс над Лукашенко в Гааге более чем реален 4 15.09.2020, 21:55

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фото: ruspekh.ru

Трибунал вправе возбудить дело и начать расследование в отсутствии самого диктатора.

Иностранные юристы готовят документы с тем, чтобы привлечь Лукашенко к ответственности в Международном уголовном суде Гааги.

Сегодня двухпартийная группа американских сенаторов представила резолюцию, призывающую ввести адресные санкции в отношении белорусских чиновников, ответственных за подавление мирных демонстраций в стране.

В резолюции также выдвинуто требование освободить всех политических заключенных и задержанных мирных демонстрантов, в том числе тех, кто был арестован до выборов.

Санкции планируется координировать с Европейским союзом и другими международными партнерами.

Заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права ВШЭ, профессор Илья Шаблинский допустил в комментарии для «Голоса Америки», что если международный трибунал получит соответствующие материалы на Лукашенко, то он может начать их рассматривать.

«Я читал десятки описаний издевательств и убийств, которые происходили после выборов 9 августа: просто кровь в жилах стынет, – говорит профессор. – Так что оснований для привлечения к ответственности Лукашенко с использованием трибунала вполне хватает. Но, разумеется, самому Лукашенко, пока он удерживает власть, грозят сейчас лишь моральные неприятности».

«Возможно, если кризис в Беларуси примет более острые формы, то Лукашенко может скрыться в России. Но трибунал вправе возбудить дело и начать расследование в отсутствии самого диктатора. Словом, процесс над ним более чем реален».

«Также забвению не подлежат бесследные исчезновения людей в Беларуси – в частности Юрия Захаренко, Виктора Гончара. Неизвестно, каким объемом обвинений ограничатся юристы. Но то, что происходили массовые пытки и убийства сразу после выборов – неоспоримый факт. Достаточно лишь ознакомиться с показаниями лиц, переживших этот кошмар. Это не должно пройти безнаказанно», – резюмировал Илья Шаблинский.

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