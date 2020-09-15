Drum Ecstasy и Александр Помидоров написали протестный «Марш» 15.09.2020, 22:10

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Революционный видеоклип.

14 сентября состоялась премьера ролика известной группы Drum Ecstasy «Марш», записанный вместе с музыкантом Александром Помидоровым (POMIDOROFF). Авторская композиция группы представляет собой речевку.

Видеоряд к новому треку смонтирован из любительских видео, снятых во время нынешних белорусских протестов друзьями музыкантов и самими участниками протестов.

Текст «Марша»:

Сегодня вместе — ДА

Мы будем снова — ДА

Мы станем рядом — ДА

И все решиться — ДА

Сегодня сможем — ДА

Не спать а сделать — ДА

Рискнуть и сделать — ДА

Иначе никогДА

Он уже в прошлом — ДА

Все уже было — ДА

Пустое место — ДА

Он больше никогДА

Мы не сдадимся — ДА

Мы не забудем — ДА

Простить не сможем — ДА

Он больше никогДА

Сегодня сможем — ДА

Сегодня вместе — ДА

Мы станем рядом — ДА

Иначе никогДА

Мы не сдадимся — ДА

Мы не забудем — ДА

Простить не сможем — ДА

Он больше никогДА.

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