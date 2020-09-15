Drum Ecstasy и Александр Помидоров написали протестный «Марш»
- 15.09.2020, 22:10
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Революционный видеоклип.
14 сентября состоялась премьера ролика известной группы Drum Ecstasy «Марш», записанный вместе с музыкантом Александром Помидоровым (POMIDOROFF). Авторская композиция группы представляет собой речевку.
Видеоряд к новому треку смонтирован из любительских видео, снятых во время нынешних белорусских протестов друзьями музыкантов и самими участниками протестов.
Текст «Марша»:
Сегодня вместе — ДА
Мы будем снова — ДА
Мы станем рядом — ДА
И все решиться — ДА
Сегодня сможем — ДА
Не спать а сделать — ДА
Рискнуть и сделать — ДА
Иначе никогДА
Он уже в прошлом — ДА
Все уже было — ДА
Пустое место — ДА
Он больше никогДА
Мы не сдадимся — ДА
Мы не забудем — ДА
Простить не сможем — ДА
Он больше никогДА
Сегодня сможем — ДА
Сегодня вместе — ДА
Мы станем рядом — ДА
Иначе никогДА
Мы не сдадимся — ДА
Мы не забудем — ДА
Простить не сможем — ДА
Он больше никогДА.