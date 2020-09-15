Раса Юкнявичене: Белорусский народ — герой Европы

Раса Юкнявичене: Белорусский народ — герой Европы6
- 15.09.2020, 22:40
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Белорусы могут изменить европейский континент.
Путин боится белорусской революции, считает бывший министр обороны Литвы.
Сегодня в Брюсселе на пленарной сессии Европейского парламента прошли дебаты по ситуации в Беларуси, во время которых выступила бывший министр обороны Литвы, депутат Раса Юкнявичене. Сайт Charter97.org приводит перевод выступлния евродепутата.
— Белорусский народ сражается за то, чтобы Европа стала лучше, чтобы вся Европа в целом стала Европой без диктаторов.
Белорусский народ не сдается, он — герой Европы, потому что он борется за европейский образ жизни.
Белорусский народ может изменить европейский континент, потому что он может изменить не только Беларусь, но и Россию, подавая россиянам пример.
Вот почему Путин боится белорусской революции и поддерживает кровавого диктатора Лукашенко. Я призываю государства-члены ЕС кардинально изменить свою политику с подхода «Россия в первую очередь» на подход «Украина, Грузия, Молдова и Беларусь в первую очередь». Это единственный способ помочь России измениться и перестать быть государством, которое применяет химическое оружие против критиков Кремля.
Жыве Беларусь!» — завершила выступление Раса Юкнявичене.