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Солидарность, забастовки, протесты: новый день революции (Онлайн)

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  • 16.09.2020, 11:30
  • 4,125
Солидарность, забастовки, протесты: новый день революции (Онлайн)
Фото: AFP

Что происходит в Беларуси 16 сентября?

Сегодня, 16 сентября, День солидарности и 39-й день белорусской революции.

Независимые телеграм-каналы призвали белорусов поддержать протесты и, по возможности, не выходить на работу под любым предлогом.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в стране.

12:25 Студенты БГУИР в Минске вышли на акцию солидарности. Студенты собрались возле одного из корпусов собрались студенты, в руках у некоторых из них плакаты.

12:06 Многие фирмы и компании объявили 16 сентября забастоку солидарности. Со списком можно ознакомиться тут.

11:34 Сельчане сегодня тоже требуют ухода узурпатора. Фото прислали читатели сайта Charter97.org из Косыничей, Солигорский район.

11:33 Минчане выстроились в цепь солидарности на улице Тимирязева.

11:33 Беларусь встречает новый день под бело-красно-белым флагом. Кадры из разных уголков страны.

11:32 Новые рабочие «Беларуськалия» присоединяются к стачке шахтеров.

11:31 Моржевский Илья, пожарный с Марша Героев, обратился к белорусам со словами солидарности.

11:30 Евродепутаты поддержали протестующих белорусов. Акция солидарности прошля у стен Европарламента.

11:29 Над «Гродно Азот» всю ночь горел аварийный факел. Это означает остановку производства.

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