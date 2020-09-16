В России новый максимум заражений COVID-19 с конца июля 2 16.09.2020, 14:43

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Во всей стране и в Москве в частности продолжает расти число новых случаев коронавируса.

В России в целом и в Москве в частности продолжает расти число новых случаев заражения коронавирусом - это новый максимум с конца июля, сообщает Charter97.org,

За последние сутки в России официально зарегистрировали 5 670 новых случаев Covid-19, в Москве - 750 случаев. Накануне в стране выявили 5 529 (в столице - 730), еще днем ранее - 5 509.

Теперь суточный прирост в стране обновил максимум с конца июля, в Москве - с конца июня. Предыдущий осенний максимум в России фиксировался 11 сентября - 5 504 случая, 12 сентября было 5 488 случаев, 13 сентября - 5 449.

Таким образом, суточный прирост в России повышается третий день подряд (как и в Москве), с 4 сентября в стране снова начали регистрировать больше 5 тысяч случаев (в августе было меньше).

За последние сутки умерли 132 человека с Covid-19 (накануне - 150 человек, это был максимум с конца июля). За весь период пандемии в стране зарегистрировано 1 079 519 случаев коронавирусной инфекции, умерли 18 917 человек, вылечились 890 114.

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