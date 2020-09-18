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Мы все в один момент стали своими друг другу

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  • 18.09.2020, 11:42
  • 2,798
Мы все в один момент стали своими друг другу
Фото: «Радыё Свабода»

Социальные отношения перешли на новый по качеству уровень.

Мы все в один момент стали своими друг другу, социальные отношения перешли на новый по качеству уровень. Мы теперь захотели стать народом и мы им станем.

«Никогда не думал, что доживу до того времени, когда в Минске можно будет вечером сесть в машину и поехать на бесплатный дворовой концерт, - пишет читатель телеграм-канал «Баста!». - А ещё на этом на концерте угоститься чайком с печеньем.

По большому счёту сейчас в любом дворе вечером можно так угоститься. Просто приехать - и быть принятым, быть своим.

Мы все в один момент стали своими друг другу, социальные отношения перешли на новый по качеству уровень. Мы теперь захотели стать народом и мы им станем».

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