Мы все в один момент стали своими друг другу2
- 18.09.2020, 11:42
- 2,798
Социальные отношения перешли на новый по качеству уровень.
Мы все в один момент стали своими друг другу, социальные отношения перешли на новый по качеству уровень. Мы теперь захотели стать народом и мы им станем.
«Никогда не думал, что доживу до того времени, когда в Минске можно будет вечером сесть в машину и поехать на бесплатный дворовой концерт, - пишет читатель телеграм-канал «Баста!». - А ещё на этом на концерте угоститься чайком с печеньем.
По большому счёту сейчас в любом дворе вечером можно так угоститься. Просто приехать - и быть принятым, быть своим.
Мы все в один момент стали своими друг другу, социальные отношения перешли на новый по качеству уровень. Мы теперь захотели стать народом и мы им станем».