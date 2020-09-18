В Минске шестилетнего сына активистов «Европейской Беларуси» забрали в приют 10 18.09.2020, 20:20

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Ирина Халип

Семья нуждается в помощи и солидарности.

Об этом сообщила в «Фейсбуке» известная белорусская журналистка Ирина Халип:

«Друзья и коллеги, SOS!

Каратели не брезгуют и первоклашками. Сын активистов «Европейской Беларуси» Елены Лазарчик и Сергея Мацкойтя, шестилетний Артем, со вчерашнего вечера находится в приюте Фрунзенского района.

Вчера, 17 сентября, Елена Лазарчик была задержана около 16.00, когда вышла из офиса правозащитного центра «Вясна». Елену ни в чем не обвиняли, никаких протоколов не составляли. Просто продержали в ментовке до 11 часов вечера. Паспорт, наверное, читали и много думали.

А когда Лену выпустили, оказалось, что педагоги средней школы №126, где в первом «Б» классе учится Артем (классный руководитель Марина Ивановна Кармалькова, директор школы Тамара Николаевна Лаврухина), после того как в положенное время - до 18.00 - мать не забрала ребенка из продленки, вызвали органы опеки, и шестилетнего Артема увезли в приют Фрунзенского района.

Ни отцу, ни совершеннолетней сестре Марине (ей 23 года), ни бабушке Артема из школы не позвонили, хотя все их контакты есть в личном деле ребенка и непосредственно у классного руководителя.

Сегодня, 18 сентября, к Елене пришли из опеки проверять условия жизни Артема. Им все понравилось, акт составили духоподъемный, но копию акта Лене не дали. В школе, куда она пришла выяснять, как такое могло случиться, ей сказали «это не наше дело, разбирайтесь сами с опекой».

В районном управлении образования сказали: ну так какие проблемы, условия у вас замечательные, езжайте в приют и забирайте ребенка. А директор приюта заявила, что поскольку у Лены нет никаких бумаг от государства, разрешающих ей его забрать, то он и не отдаст. На просьбу хотя бы дать увидеть мальчика - успокоить его и удостовериться, что он жив и здоров, отказала, ссылаясь на коронавирус.

А теперь наступили выходные, и все государственные служащие - опека, исполкомы, школы, управления образования, - которые с легкостью отправили шестилетнее дитя в приют, закрыты.

Завтра Лена поедет в приют (полное название - Социально-педагогический центр с приютом Фрунзенского района, находится на улице Бирюзова, 21) в 12 часов. Может, чуть опоздает - у нее работа до 12. Я очень прошу неравнодушных: пожалуйста, придите ее поддержать, они боятся солидарности, как серебряных пуль.

Я прошу коллег: пожалуйста, приходите, они боятся огласки. Я обращаюсь к коллективному фейсбучному разуму: посоветуйте, что может сделать Лена (ее нет в ФБ). Я прошу всех: давайте поможем Артему. Он пошел в школу в год перемен. Пусть запомнит этот год как лучший в жизни, а не самый страшный».

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