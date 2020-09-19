Люди вышли в поддержку активистки «Европейской Беларуси», у которой лукашисты украли сына 9 19.09.2020, 12:13

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Фото: «Радыё Свабода»

Акция проходит возле приюта в Минске.

Люди собирались на акцию солидарности около социально-педагогического центра с приютом для детей Фрунзенского района Минска, где находится шестилетний сын активистки «Европейской Беларуси» Елены Лазарчик, сообщает Charter97.org.

Около приюта Фрунзенского района Минска собралось уже более 100 человек, люди продолжают приходить.

Шестилетнего Артема забрали в приют, пока мама находилась в милиции. Никаких протоколов на Елену не составляли, женщину немотивированно удерживали более 5 часов.

Историю похищения ребенка у родителей, пока мать держали в милиции, рассказала журналистка Ирина Халип в Facebook.

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