Белоруски вышли на Блестящий марш женской солидарности (Онлайн)2
- 19.09.2020, 15:00
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Тысячи женщин идут от Комаровского рынка в Минске в сторону улицы Богдановича.
Независимые телеграм-каналы призвали белорусок в субботу, 19 сентября, выйти на Блестящий марш женской солидарности.
Марш начался в 15.00. Минск: Комаровка напротив Лидо и все прилегающие ТЦ. Другие города: центральные улицы.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.
15:59 Женщины идут с плакатами SOS, их очень много.
15:56 Участница Блестящего марша считает, что нужно идти до конца и не сдаваться. По словам девушки, женское движение имеет силу и вдохновляет людей.
15:47 Колонна женщин идет в сторону улицы Кульман. Они скандируют: «Лукашенко в автозак».
15:39 Тысячи участниц марша от Комаровского рынка в сторону улицы Богдановича.
15:35 Женщины скандируют «Далучайся!».
15:30 Марш великолепен! Фото Надежды Бужан.
15:26 Тысячи женщин идут от Комаровского рынка в Минске в сторону улицы Богдановича.
15:24 А вот как выглядит Марш в ускоренном режиме!
15:22 В Марше участвуют уже больше тысячи человек.
15:21 Женщины выстроились в колонну и пошли маршем в сторону улицы Богдановича.
15:20 Нина Багинская рассказала, почему она пришла на Марш.
15:17 Яркие кадры с начала Марша на Комаровке.
15:15 Люди требуют трибунала для преступника Лукашенко.
15:14 Атмосфера на Комаровке праздничная! Девушек поддерживают сигналящие водители.
15:12 Люди фотографируются с Ниной Багинской.
15:10 На Комаровке уже собрались сотни участниц марша.
15:07 Девушек на Блестящем марше становится все больше.
15:01 Нина Багинская тоже пришла на Комаровский рынок.
15:00 Возле Комаровского рынка - много девушек с блестками. Акция начинается.