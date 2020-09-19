Белоруски вышли на Блестящий марш женской солидарности (Онлайн) 2 19.09.2020, 15:00

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Фото: svaboda.org

Тысячи женщин идут от Комаровского рынка в Минске в сторону улицы Богдановича.

Независимые телеграм-каналы призвали белорусок в субботу, 19 сентября, выйти на Блестящий марш женской солидарности.

Марш начался в 15.00. Минск: Комаровка напротив Лидо и все прилегающие ТЦ. Другие города: центральные улицы.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.

15:59 Женщины идут с плакатами SOS, их очень много.

15:56 Участница Блестящего марша считает, что нужно идти до конца и не сдаваться. По словам девушки, женское движение имеет силу и вдохновляет людей.

15:47 Колонна женщин идет в сторону улицы Кульман. Они скандируют: «Лукашенко в автозак».

15:39 Тысячи участниц марша от Комаровского рынка в сторону улицы Богдановича.

15:35 Женщины скандируют «Далучайся!».

15:30 Марш великолепен! Фото Надежды Бужан.

15:26 Тысячи женщин идут от Комаровского рынка в Минске в сторону улицы Богдановича.

15:24 А вот как выглядит Марш в ускоренном режиме!

15:22 В Марше участвуют уже больше тысячи человек.

15:21 Женщины выстроились в колонну и пошли маршем в сторону улицы Богдановича.

15:20 Нина Багинская рассказала, почему она пришла на Марш.

15:17 Яркие кадры с начала Марша на Комаровке.

15:15 Люди требуют трибунала для преступника Лукашенко.

15:14 Атмосфера на Комаровке праздничная! Девушек поддерживают сигналящие водители.

15:12 Люди фотографируются с Ниной Багинской.

15:10 На Комаровке уже собрались сотни участниц марша.

15:07 Девушек на Блестящем марше становится все больше.

15:01 Нина Багинская тоже пришла на Комаровский рынок.

15:00 Возле Комаровского рынка - много девушек с блестками. Акция начинается.

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