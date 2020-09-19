Марш в честь Дня национального флага проходит в центре Минска
- 19.09.2020, 16:40
- 3,377
Люди собрались в районе улицы Захарова.
Сегодня - День национального флага и герба «Погоня». 19 сентября 1991 года они стали государственными символами белорусов.
Марш в честь Дня национального флага проходит в центре Минска в районе улицы Захарова. Об этом сообщает телеграм-канал «Баста».
Жители улицы Маяковского в Минске тоже начали марш в честь Дня флага и герба.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.