Марш в честь Дня национального флага проходит в центре Минска 19.09.2020, 16:40

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Фото: «Радыё Свабода»

Люди собрались в районе улицы Захарова.

Сегодня - День национального флага и герба «Погоня». 19 сентября 1991 года они стали государственными символами белорусов.

Марш в честь Дня национального флага проходит в центре Минска в районе улицы Захарова. Об этом сообщает телеграм-канал «Баста».

Жители улицы Маяковского в Минске тоже начали марш в честь Дня флага и герба.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.

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