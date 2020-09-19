Елена Лазарчик: Я умоляла, чтобы мне дали хотя бы взглянуть на сына, но получила жесткое «нет» 18 19.09.2020, 20:00

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Фото: Павел МАРТИНЧИК/kp.by

Активистка «Европейской Беларуси» подробно рассказала, как у нее похитили 6-летнего сына.

- 17 сентября я обращалась в правозащитный центр «Весна». После участия в акции протеста и пребывания в ИВС, куда меня забирали, я обращалась туда за консультацией, - рассказывает kp.by 46 летняя активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Елена Лазарчик. - После этого вместе со знакомым немного прошлись по городу. Только распрощались и знакомый пошел своей дорогой, как ко мне из обычной машины выскочили люди в штатском и в масках. Потребовали мои документы. Но у меня с собой не было паспорта. На что мне жестко было сказано: «С нами для установления личности».

Фото: Павел МАРТИНЧИК/kp.by

По словам женщины, все случилось примерно в 16.00, а ее личность в отделении милиции сотрудники МВД устанавливали почти до 23.00.

- Я просила дать мне возможность позвонить близким. Ведь в школе у меня маленький шестилетний сын Артем. Его нужно было забрать. И представителям МВД я об этом тоже говорила. Но меня никто не хотел даже слушать… У меня просто отобрали телефон.

Елену ни в чем не обвиняли, никаких протоколов не составляли. В милиции женщину продержали несколько часов. Оказалось, что за это время педагоги ее сына (мальчик до 18.00 находился в группе продленного дня) вызвали органы опеки, и шестилетнего мальчика увезли в приют, точнее, в Социально-педагогический центр с приютом Фрунзенского района Минска.

Фото: Павел МАРТИНЧИК/kp.by

- Ни моей совершеннолетней дочери Марине, ни бабушке Артема из школы не позвонили, хотя все их контакты есть в личном деле ребенка и непосредственно у классного руководителя. Да, бабушки и дедушки дома не было, дочь была на работе, но, поверьте, мы бы нашли как забрать Артема, - рассказывает Елена, не в состоянии сдержать слезы. - До дома я добралась примерно к 23.00. Была уверена, что сын со старшей дочерью, ей 23 года. Прихожу, а его нет. Я не знаю, как описать это состояние… Тут же кинулась звонить по всем телефонам. Звоню учительнице, и она мне сообщает: «Вы не забрали ребенка из продленки до 18.00, ваш сын в приюте».

Когда стала спрашивать, за что, почему, ответили: «Вообще-то мы тоже все ходим по улицам, но просто так никого в милицию не забирают». Я была в шоке. Не могла поверить, что это реально со мной происходит.

Как рассказала женщина, 18 сентября домой к ней пришла комиссия из школы - проверять условия жизни Артема.

- Им все понравилось. Я работаю в ЖЭСе. У меня небольшая зарплата, но условия жизни у нас хорошие. И с ребенком я провожу все свободное время, - рассказывает Елена.

Я побежала забирать ребенка из приюта. Но ко мне вышли и железным голосом сказали: «Нет. Не отдадим. На расследование - несколько дней».

- Я просила, я умоляла: «Ну дайте хотя бы взглянуть на него, убедиться, что Артем жив-здоров, успокоить. Покажите хотя бы в окошко. Это же все какой-то кошмар!» Мне было сказано жесткое «нет». В субботу, 19 сентября, я снова пойду в приют. Но с ужасом думаю, что все госслужащие - опека, исполкомы, школы, управления образования - теперь могут сослаться на выходные или еще что- то. А мой сын в это время будет один, без мамы. Хуже сценария я не могла представить себе даже в кошмаре.

Фото: Павел МАРТИНЧИК/kp.by

За день история Елены разлетелась по всем соцсетям. В субботу в полдень у социально-педагогического центра Фрунзенского района собрались несколько сотен человек, чтобы поддержать Елену. Многие принесли презенты детям, которые находятся в приюте, - по словам работника центра, там сейчас живут 12 человек. Точнее, уже 11 - Артема Лазарчика все-таки вернули маме.

Фото: Павел МАРТИНЧИК/kp.by

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