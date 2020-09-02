Ольга Романова: Белорусский протест - это ответственно и очень достойно

Ольга Романова: Белорусский протест - это ответственно и очень достойно1
- 2.09.2020, 8:07
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История актера Купаловского театра Олега Гарбуза.
Российская правозащитница, координатор движения «Русь сидящая» Ольга Романова рассказала в «Фейсбуке» о белорусских протестах на примере истории актера Купаловского театра Олега Гарбуза:
«Олег Гарбуз - известный белорусский актер. Служил в Академическом национальном театре имени Янки Купалы. Директор театра - Павел Латушко. Готовились в сентябре отметить 100-летие театра.
Но нет. Уволили Латушко - за ним ушли актеры и служащие театра.
Олег Гарбуз почти не спит. Каждый день он выходит на улицу. Протест, белорусский протест - это ответственно. И очень достойно».