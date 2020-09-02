Ольга Романова: Белорусский протест - это ответственно и очень достойно 1 2.09.2020, 8:07

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Олег Гарбуз

История актера Купаловского театра Олега Гарбуза.

Российская правозащитница, координатор движения «Русь сидящая» Ольга Романова рассказала в «Фейсбуке» о белорусских протестах на примере истории актера Купаловского театра Олега Гарбуза:

«Олег Гарбуз - известный белорусский актер. Служил в Академическом национальном театре имени Янки Купалы. Директор театра - Павел Латушко. Готовились в сентябре отметить 100-летие театра.

Но нет. Уволили Латушко - за ним ушли актеры и служащие театра.

Олег Гарбуз почти не спит. Каждый день он выходит на улицу. Протест, белорусский протест - это ответственно. И очень достойно».

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