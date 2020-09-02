Польша ввела запрет на авиасообщение с 44 странами 2.09.2020, 14:34

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Новый регламент будет действовать до 15 сентября.

Со 2 сентября Польша вводит запрет на регулярные перелеты с 44 странами мира, сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение МИД страны. Запрет связан с эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса.

В список попали Албания, Аргентина, Армения, Багамы, Бахрейн, Белиз, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Чили, Черногория, Доминиканская Республика, Эквадор, Эсватини, Гватемала, Испания, Гондурас, Индия, Ирак, Израиль, Катар, Казахстан, Колумбия, Косово, Коста-Рика, Кувейт, Ливан, Ливия, Люксембург, Северная Македония, Мальдивы, Мальта, Мексика, Молдова, Намибия, Панама, Парагвай, Перу, Кабо-Верде, Южная Африка, Румыния, Сальвадор, Суринам и США.

Новый регламент будет действовать до 15 сентября.

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