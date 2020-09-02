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Берлускони заразился коронавирусом

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  • 2.09.2020, 19:50
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Берлускони заразился коронавирусом
Фото: pulpinternational.com

Экс-премьер Италии находится в домашней изоляции.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сдал положительный тест на коронавирус, заявил его личный врач Альберто Дзангрилло, передает ria.ru.

По словам специалиста, которого цитируют местные СМИ, заболевание Берлускони проходит без симптомов, а сам политик находится в домашней изоляции.

Также отмечается, что лидер партии "Вперед, Италия" сдал "тест по возвращении из поездки на Сардинию".

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