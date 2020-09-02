Берлускони заразился коронавирусом

Берлускони заразился коронавирусом1
- 2.09.2020, 19:50
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Экс-премьер Италии находится в домашней изоляции.
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сдал положительный тест на коронавирус, заявил его личный врач Альберто Дзангрилло, передает ria.ru.
По словам специалиста, которого цитируют местные СМИ, заболевание Берлускони проходит без симптомов, а сам политик находится в домашней изоляции.
Также отмечается, что лидер партии "Вперед, Италия" сдал "тест по возвращении из поездки на Сардинию".